Le géant mondial du commerce en ligne ''Amazon'' a indiqué lundi avoir embauché 100.000 personnes en à peine un mois aux Etats-Unis afin de faire face à l'afflux des commandes en ligne depuis le début de la pandémie de Covid-19 et s'est dit souhaiter en recruter 75.000 supplémentaires dans le pays.

Le groupe, qui peine à répondre à la demande des nombreux internautes confinés chez eux et voit ses délais de livraison allonger, a besoin de nouveaux salariés dans ses entrepôts et centres logistiques et de nouveaux livreurs.

"Nous savons que de nombreuses personnes ont été économiquement touchées par les suppressions d'emplois ou les mises au chômage dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme et nous invitons toute personne sans emploi à nous rejoindre jusqu'à ce que la situation revienne à la normale et que leur ancien employeur puisse les réembaucher", remarque Amazon dans un billet de blog. Le chômage a de fait explosé aux Etats-Unis ces trois dernières semaines, près de 17 millions de personnes ayant rempli un dossier de demandes d'allocations chômage. Amazon, qu i employait près de 800.000 personnes au début de l'année dans le monde entier avant de gonfler ses effectifs pour répondre à la flambée de la demande, veut aussi consacrer 150 millions de dollars supplémentaires à l'augmentation des salaires de ses employés pendant la crise, en plus des 350 millions déjà annoncés mi-mars.