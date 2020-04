"Nous allons organiser, avec l'ANPT, des conférences en Live (via le Net) qui traitent du développement personnel, du management et du leadership notamment en cette période de confinement de la population due au coronavirus", a indiqué, sur la page Facebook de l'ANPT, l'animateur de ces conférences, Ghalib Mazouz, coach professionnel et consultant, précisant que la première conférence sera diffusée mardi 14 avril entre 9h et 13h sur les pages Facebook et Youtube de l'Agence.

Il a expliqué que "le coronavirus a bouleversé notre quotidien. Nous sommes confinés, l'activité économique a baissé (magasins fermés et la moitié des effectifs des entreprises mise en congé), et cela a des incidences négatives sur notre quotidien". "Face à cette situation exceptionnelle, nous devons avoir des comportements exceptionnels. Il faut continuer à travailler, produire, réfléchir sur de nouveaux projets et avancer sur les projets en cours. Il ne faut surtout pas négliger le volet formation, l'apprentissage et le développement personnel", a-t-il ajouté.

Il a indiqué que les différents thèmes sont d'actualité et permettront de préparer demain mardi les conférences. Ces derniers visent notamment à "comprendre le changement et le gérer", "maîtriser son mental" et "développer sa créativité", a-t-il noté.

"Grâce à ces conférences en Live, vous pourrez poser vos questions et interagir avec le formateur", indique pour sa part l'ANPT. Ghalib Mazouz, animateur professionnel et consultant, intervient au niveau des entreprises où il coach les managers, et au niveau de l'ANPT où il forme les jeunes porteurs de projets en management, en leadership et en efficacité personnelle. L’ANPT est chargée d’œuvrer pour la mise en place d’un écosystème national permettant le développement et l’épanouissement de l’activité économique dans le secteur des technologies de l’information et de la communication, et ce dans le but d’assurer une participation efficace dans l’économie nationale.