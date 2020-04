Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit préoccupé par les combats en Libye, y compris par le nouveau bombardement de Tripoli, et par les premiers signes de propagation du COVID-19 dans ce pays, a rapporté lundi un porte-parole.

«Nous sommes préoccupés par les combats quelle que soit la partie qui les initie, ce qui comprend, bien entendu, le nouveau bombardement», a déclaré le porte-parole adjoint du secrétaire général, Farhan Haq. «Comme vous le savez, nous avons appelé les parties à cesser les combats».

«Il est très clair maintenant que l'on observe les premiers signes d'une propagation du COVID-19 en Libye et nous devons nous assurer que (les parties) puissent laisser de côté toute offensive militaire et travailler ensemble pour nous permettre de faire face à la pandémie avant qu'elle échappe à tout contrôle», a-t-il dit lors d'une conférence de presse par visioconférence. M. Haq a indiqué que ses collègues de l'ONU en Libye signalaient que les hostilités dans la région ouest du pays continuaient de faire des pertes parmi les civils et de déclencher de nou veaux déplacements de population.

Des bombardements ont été signalés dans plusieurs parties de Tripoli et certains bombardements ont également touché des zones résidentielles à Tajoura et frappé une ambulance à Misrata, tuant un membre du personnel des services ambulanciers.

Il s'agit de la huitième attaque sur les opérations de santé cette année, a indiqué le porte-parole. Malgré l'appel de M. Guterres à un cessez-le-feu mondial en raison du COVID-19 lancé le 23 mars, près de 3.700 personnes ont fui leur foyer dans le district d'Abusliem dans la capitale libyenne au cours des dernières semaines en raison des hostilités. Par ailleurs, plus de 2 millions de personnes, dont 600.000 enfants, vivant à Tripoli et dans des villes et villages alentour, ont souffert de coupures d'eau depuis plus d'une semaine, a indiqué M. Haq. Ces coupures d'eau ont coïncidé avec des coupures de courant graves dans la région de l'ouest du pays.