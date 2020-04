La Banque mondiale a approuvé un don de 25,7 millions de dollars de l'Association internationale de développement (IDA) pour aider le Mali à faire face au coronavirus, a annoncé lundi le bureau de la Banque mondiale à Bamako dans un communiqué.

Ce don vise à financer «le Projet de riposte d'urgence» à la pandémie de COVID-19 afin d'améliorer l'accès aux services de soins de santé et de promouvoir «une réponse intégrée à la pandémie» grâce au renforcement des moyens de dépistage, de détection et de traitement des patients. Cette initiative doit également contribuer à l'amélioration des capacités des laboratoires et des moyens de veille sanitaire. «La Banque mondiale apportera son soutien au Mali en cette période difficile en renforçant les capacités de préparation du système de santé publique et en garantissant que les patients reçoivent les tests de dépistage, le traitement et les soins nécessaires», a indiqué Soukeyna Kane, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Mali, citée par le communiqué.

A ce jour, le Mali compte 123 cas positifs de COVID-19, dix décès et 26 guérisons.