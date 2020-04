Une convention a été signée dimanche à Jijel afin d'approvisionner 5 minoteries de la wilaya en blé dur et tendre à partir des silos de l’Office algérien Interprofessionnel des Céréales de la région d'El Taher et ce à raison de 2000 quintaux par jour.

"Cette convention va permettre à ces minoteries de ne plus recourir aux wilayas limitrophes afin de s'approvisionner en blé", a précisé à l’APS le directeur local du commerce, Azouz Benzdira, en marge de la cérémonie de signature tenue au siège de l'OAIC en présence des directeurs des minoteries concernées.

Selon ce responsable les quatre minoteries spécialisées dans la production de la farine recevront quotidiennement 1700 qx de blé tendre alors que 400 qx de blé dur seront remis à la seule minoterie spécialisée dans la production de semoule.

De son côté, le responsable du projet des silos de l'OAIC, en phase d'essai depuis juillet 2019, Tarek Khalfallah a révélé que ces silos d'une capacité de stockage globale de 50 000 tonnes sont à la pointe de la technologie en matière de chargement, déchargement et suivi.

''D'un e capacité d'exploitation d'environ 300 tonnes/heure (chargement et déchargement), ces silos approvisionnent en blé tendre et dur les wilayas de l'Est ( Sétif, Constantine,Mila, Batna,Oum El Bouaghi, et Bordj Bou Arreridj) et du Sud-est du pays, Ouargla, Biskra, Oued Souf notamment'', a-t-il ajouté.

Il est à noter qu'une étude préliminaire est en élaboration afin de relier les silos de l'OAIC au port de Djen Djen via une ligne ferroviaire, a-t-on rappelé.