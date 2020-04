L’Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA) a annoncé l’organisation d’une campagne de sensibilisation pour contribuer aux efforts consentis pour contenir la propagation de la pandémie Covid-19, a indiqué un communiqué de l’association.

Organisée en collaboration avec les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et les directions du commerce à travers le territoire national, cette campagne cible les commerçants concernés par l’approvisionnement en produits de consommation en général et des fruits et légumes outre les produits alimentaires en particulier, indique-t-on de même source.

Cette campagne consiste à appeler les commerçants de détail dans les quartiers et agglomérations à satisfaire les demandes et à assurer leur livraison à domicile pour éviter à la population de sortir et l’encourager à respecter les conditions de confinement, en accordant la priorité aux personnes aux besoins spécifiques et ceux n’ayant personne pour leur assurer un approvisionnement quotidien en besoins essentiels.

A travers cette campagne, l’ANCA appelle à éviter les rassemblements dans les magasins et espaces commerciaux et à respecter la distanciation sociale entre les clients, selon le communiqué.

Il s'agit aussi d'appeler les clients à présenter une liste complète de leurs achats pour faciliter l’opération et éviter les demandes répétitives, à lancer un appel pour faire impliquer les autorités locales compétentes au niveau des communes pour organiser leurs marchés de proximité et astreindre les clients à respecter les mesures de distanciation sociale et de prévention contre la propagation du coronavirus.

Pour la réussite de cette initiative, l’association appelle la société civile, les organismes concernés ainsi que les médias à mettre en œuvre cette campagne qui est à même d’augmenter les capacités de lutte et de prévention contre le virus et de protéger la santé du consommateur, conclut la même source.