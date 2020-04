M. Moussi a affirmé à l’APS, que ses services ont recensé à ce jour près de 2000 familles, à travers les différents quartiers de la commune de Oued Koriche, dont les membres (pères de famille et jeunes) ont été contraints d’arrêter le travail, en se conformant au confinement partiel appliqué à Alger.

Ces familles ont besoin d’aides sociales « urgentes », a-t-il souligné.

La majorité des habitants de cette commune exercent des professions libérales d’un apport journalier, en tant qu’artisans ou vendeurs, a-t-il ajouté, précisant que le recensement effectué par le services des oeuvres sociales couvre 90% seulement de l’ensemble des habitants de la commune.

M. Moussi a appelé les services de la wilaya à « accélérer » l'affectation du premier quota d’aides a limentaires pour permettre aux familles de faire face à la situation dans les meilleurs conditions, qualifiant de « très encourageant » le niveau de respect des mesures de confinement sanitaire dans ladite commune.

Il a déploré, en outre, « les faibles » moyens dont dispose la commune qui ne suffisent pas pour répondre aux besoins de la population y compris les points noirs, à savoir les bidonvilles et les habitations précaires, soulignant que l’opération de recensement des familles démunies a été menée, en coordination avec les mosquées et les associations.

Les dites associations ont participé, aux cotés des unités de la commune, au nettoiement et à la désinfection des quartiers et espaces publics, la commune de Oued Koriche ne disposant que d’un seul camion-citerne. Elle a recouru, néanmoins, à l’acquisition de pompes manuelles pour faciliter l’accès des brigades techniques aux rues et ruelles étroites, a-t-il indiqué.

L’opération de désinfection se poursuit de manière régulière au niveau des trois bureaux de postes de la commune, des établissements de santé, dont les polycliniques, et l’hôpital d’El Kettar, a-t-il poursuivi.

La commune participe également à la désinfection des hôpitaux, Lamine Debaghine (ex Maillot) de Bab El Oued et Aït Idir à Bab Jdid (commu ne de la Casbah), a-t-il fait savoir.