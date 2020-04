Pas moins de 300 agents relevant de différents services de la wilaya d’El Tarf ont pris part dimanche à une campagne d’envergure dédiée à la désinfection de différents espaces publics du chef-lieu de la wilaya,a-t-on appris auprès du chargé de la communication à la wilaya, Amar Djaber.

Cette large campagne de nettoyage des lieux publics a été lancée depuis la place du 05 juillet jouxtant le siège de la wilaya à l’initiative des services locaux de l’environnement, en étroite coordination avec les directions concernés dont l’Office national d'assainissement (ONA), le Centre d'enfouissement technique (CET), les forêts et la protection civile, a indiqué M. Djaber, relevant que près de 900 litres de détergent ainsi que 500 autres litres de javel ont été mis à la disposition des 24 communes de la wilaya, dans le cadre des actions de désinfection similaires.

Plusieurs moyens d’intervention dont un camion-citerne appartenant aux services de la sûreté de wilaya ont été mobilisés, a-t-on noté, relevant que plus de 50 agents issus de différents services de la sûreté de wilaya prennent part à cette campagne de salubrité publique, organisée parallèlement à d’autres actions de sensibilisation en cours sur l’importance du strict respect du confinement et de la prévention contre la pandémie du coronavirus.

Une action de désinfection similaire ciblant la région de Daghoussa ainsi que divers quartiers dépendant de la commune du Lac des Oiseaux a été également lancée dimanche, par le groupement de la Gendarmerie nationale, a-t-on fait savoir auprès de ce corps constitué.