Neuf (9) lignes ont été ouvertes dans la wilaya d’Annaba pour assurer le transport des travailleurs des secteurs vitaux dont ceux de la santé dans le cadre des mesures adoptées face à l’épidémie du nouveau coronavirus, a indiqué dimanche le directeur du transport, Abdelmalek Djouini.

Ces lignes relient les communes et grandes agglomérations dont l’Eucalyptus et Dhraa Errich aux établissements hospitaliers d’Ibn Roichd, Dorbane et Ibn Sina relevant du CHU d’Annaba ainsi que les hôpitaux spécialisés d’El Bouni et Hadjar, selon la même source. Ces lignes assureront aussi le transport des employés des administrations locales dont le service est maintenu en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle, est-il précisé. Ainsi, 18 bus de l’entreprise de transport urbain et périurbain d’Annaba sont déployés sur ces lignes pour transporter en aller et retour au total près de 700 employés, a déclaré le même cadre qui a assuré que ce dispositif est mis en place "dans le total respect des règles d’hygiène, d’aseptisation et de distanciation interpersonnelle". Ce plan de transport dont l’horaire est a dapté aux exigences de la conjoncture sanitaire bénéficie aux personnels des directions du commerce et de l’action sociale qui assurent respectivement le contrôle des activités commerciales et la coordination des actions de solidarité en direction des habitants des zones d’ombre de la wilaya, a-t-on ajouté.