La direction de la santé et de la population de Tiaret a ainsi reçu dimanche un premier lot de masques, soit 12.000, confectionnés par des stagiaires et enseignants volontaires de quelques cinq (5) centres de formation, en attendant la livraison progressive du reste des masques programmés d’une production évaluée à 80.000 masques et qui peut atteindre 90.000 unités dans le cas où la matière première serait disponible, a expliqué le directeur de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya, Tayeb Ziane Barrouja. Les stagiaires et enseignants des centres de formation professionnelle de Tiaret, Frenda, Aïn Kermes et Medroussa, qui ont participé dans cette chaîne de solidarité agissante, entendent produire près de 100 combina isons de protection au profit des équipes médicales et paramédicales de la wilaya, constituant une quantité importante appelée à augmenter si, toutefois, la matière première est disponible, a-t-il ajouté. A l’occasion, le wali de Tiaret, Mohamed Amine Deramchi, a présidé une cérémonie de livraison de masques de protection au niveau du centre de formation professionnelle Benyahia Bakhta, au chef lieu de wilaya.

Dans la wilaya de Nâama, le centre de formation professionnelle Mohamed Boudiaf de Mécheria a pris l’initiative de confectionner 3.000 masques de protection au profit des personnels de la santé, selon la direction de la formation et de l’enseignement professionnels.

Selon la même source, une autre quantité de plus de 2.000 masques de protection, en cours de réalisation, au niveau du centre de formation professionnelle de la wilaya, sera orientée après sa désinfection et stérilisation dans les prochains jours vers les structures de santé et services concernés par la lutte contre le Covid-19.

Par ailleurs, une jeune entreprise privée, basée à Méchéria, a procédé à la fabrication de 300 masques de protection, ainsi qu’un couloir de stérilisation qui sera installé au niveau du service des urgences médicales de l’établissement public hospitalier "Frères Chenafa" de la même ville, a fait sa voir le responsable de cette petite entreprise (PME). A Mascara, six (6) centres de formation professionnels ont joint leurs efforts en prenant l’initiative de confectionner des masques et des tenues de protection en collaboration avec les instances publiques et un groupe de volontaires, en attendant la contribution du reste des centres de formation, a indiqué à l’APS le directeur de wilaya de ce secteur, Abderrahmane Kasmi.

Le centre de formation concerné par cette opération a mobilisé des moyens matériels et humains importants, une contribution pour se joindre aux efforts qui y sont mobilisés dans cette guerre contre cette maladie dangereuse du Coronovirus et ce, par l’ouverture d’ateliers de confection et la mise en synergie des enseignants, stagiaires et travailleurs pour la confection de masques et de blouses de protection sanitaires pour les mettre à la disposition de certaines communes et instances, a souligné M. Kasmi, expliquant que parmi les bienfaiteurs, se trouvent des enseignants et étudiants de l’université de Mascara .

Durant cette période, il a été procédé à la réalisation de 2.120 masques médicaux, 250 blouses de protection livrés à la cellule de crise de la wilaya qui les a distribué aux hôpitaux et aux instances concernés impliqués dans la lutte contre Covid-19, a ajouté la même source qui met en avant le travail de mobilisation des volontaires pour offrir davantage de quantités de matériels médicaux. L'universitaire de Mascara, Belmimoun Abdennour, a précisé que grâce à la collaboration de son homologue du même établissement de l'enseignement supérieur et de sept étudiants, il a été possible de réaliser des masques et des blouses de protection au niveau d’un atelier privé, dont le propriétaire en a fait don en signe de solidarité.

Le groupe, a-t-il dit, a réussi à produire plus de 7.000 masques dont une bonne partie a été orientée vers les wilayas de Blida et d’Alger, alors que le reste a été attribué à quelques instances de la wilaya de Mascara. Cette initiative sera suivie par celle du CFPA "Ould Kablia Saliha" devant produire des masques et des blouses de protection pour peu que soit assurée la matière première, a-t-il dit.