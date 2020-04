Le milieu offensif international algérien de Galatasaray (Div.1 turque de football) Sofiane Feghouli, a exprimé son souhait de voir la saison 2019-2020 aller jusqu'à bout, alors qu'elle a été suspendue en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

"Nous sommes conscients de la situation dans le monde. J'espère que les choses iront mieux et nous aurons l'occasion de terminer le championnat", a-t-il déclaré à la presse locale. Les acteurs du football turc peuvent encore espérer que le championnat 2019-2020 aille à son terme avec seulement 8 semaines restantes. Avant la suspension de la compétition, Galatasaray occupait la troisième place au classement avec 50 points , à trois longueurs des co-leaders Trabzonspor et Istanbul Basaksehir, qui comptent 53 points chacun.

Arrivé en 2017 à Galatasaray en provenance de West Ham (Angleterre) pour un contrat de cinq ans, Feghouli (30 ans) a réussi à s’adjuger deux titres de champion avec les "Sang et Or".