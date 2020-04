L'épidémie de coronavirus "se poursuit de façon dynamique" et a fait 14.393 morts en France, avec 315 décès de plus en 24 heures dans les hôpitaux, a indiqué dimanche la Direction générale de le Santé dans un communiqué.

Dans les dernières 24 heures, la maladie a fait 315 morts supplémentaires en milieu hospitalier.

Un chiffre en baisse: après un pic à 605 morts lundi --le plus haut niveau enregistré jusqu'ici en France -- le nombre quotidien de décès annoncé dimanche en milieu hospitalier est le plus bas, pour 24 heures, depuis le 29 mars.

Pour le quatrième jour consécutif, le nombre de patients en réanimation a enregistré lui aussi une baisse en 24 heures, mais "de 35 patients seulement, c'est donc une très légère baisse", souligne la DGS, constatant "l'amorce d'un très haut plateau".

"Nous devons rester vigilants car les services hospitaliers et de réanimation prennent en charge de très nombreux patients", insiste la DGS, alors que la France compte encore 6.845 cas graves.

Dans les établissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et autres établissements médico-sociaux, 5.140 décès rattachés au Covid-19 so nt à déplorer depuis le 1er mars, souligne encore le communiqué.



Le Royaume-Uni franchit les 10.000 morts

Le Royaume-Uni a franchi la barre des 10.000 morts du nouveau coronavirus, avec 737 décès de plus comptabilisés en 24 heures, a annoncé dimanche le ministère britannique de la Santé.

Au total, la pandémie, a tué 10.612 à l'hôpital, selon ce bilan arrêté samedi à 16H00 GMT qui ne compte pas notamment les décès en maison de retraites.

5.288 personnes supplémentaires ont été testées positives au Covid-19, portant à 84.270 le total de personnes contaminées par la maladie au Royaume-Uni.

"C'est un jour sombre, nous rejoignons la liste des pays qui comptabilisent plus de 10.000 morts dus au coronavirus", a déclaré dimanche le ministre de la Santé Matt Hancock, lors de la conférence quotidienne du gouvernement.

"Cela montre à quel point le coronavirus est grave et pourquoi l'effort national auquel tout le monde participe est si important", a-t-il affirmé, remerciant les citoyens d'avoir "relevé le défi" consistant à rester confinés chez eux durant le weekend.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, sorti dimanche de l'hôpital où il était traité depuis une semaine, a assuré que "tout aurait pu basculer" pour lui dans sa bataille contre le nouveau coronavirus .

L'hospitalisation dimanche dernier du dirigeant de 55 ans, testé positif le 27 mars, puis ses trois jours en soins intensifs, avaient provoqué un électrochoc dans le pays, désormais l'un des plus touchés en Europe par le nouveau coronavirus.



Etats-Unis 1.514 nouveaux décès dus au coronavirus en 24h, nouveau ralentissement

Les Etats-Unis recensent dimanche soir 1.514 nouveaux décès dus au coronavirus en 24 heures, un chiffre en repli pour le second jour consécutif, selon un décompte quotidien de l'université Johns Hopkins.

Cette université américaine de médecine, dont les bilans font référence, avait recensé 1.920 nouveaux morts samedi et 2.108 vendredi.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché par le Covid-19 avec plus de 22.000 décès et au moins 555.000 cas confirmés.

La situation est particulièrement grave dans l'Etat de New York, épicentre de la maladie avec plus de 9.000 morts, dont près de 7.000 dans la seule ville de New York.

"On ne voit pas de baisse importante, c'est juste une stabilisation", a nuancé dimanche le gouverneur de l'Etat, Andrew Cuomo.

Le pays est à l'arrêt en raison des restrictions mises en place pour endiguer l'épidémie.

"C'est une peste comme notre pays n'en a jamais vu, mais nous gagnons la bataille, nous gagnons la guerre", a affirmé le président Donald Trump dans un message vidéo de Pâques sur Twitter.