Le test RT-PCR du diagnostic du Covid-19 sera "incessamment" disponible au Centre de recherche en Biotechnologie (CRBT) de Constantine au profit de laboratoires algériens et africains dans le cadre d’une collaboration avec l’université de Namur (Belgique), initiatrice d’une action de solidarité internationale, a indiqué dimanche à l’APS le directeur de cet établissement scientifique, Ammar Azioune.

"Ce protocole de dépistage du Covid-19, basé sur la technique PCR (Polymerase Chain Reaction) développé à l’université Namur sera très prochainement disponible en Algérie puis en Afrique dans le cadre d’une action de solidarité internationale, initiée par l’université belge en collaboration avec le CRBT", a précisé le même responsable. Le CRBT, sélectionné par cette université pour faire le ‘’relais’’ entre l’université et les laboratoires universitaires d’Afrique dans le domaine de la lutte contre la propagation du coronavirus, assumera, a-t-il dit, la mission de diffusion et d’information s ur l’utilisation de ce protocole de dépistage, mettant l’accent sur l’importance de ce procédé dans l’augmentation des capacités du diagnostic du Covid-19. Estimant le dépistage de masse comme une des démarches essentielles de la stratégie de lutte contre la propagation du coronavirus, M. Azioune a indiqué que "la disponibilité de ces tests efficaces et facile à manipuler constitue une garantie pour la poursuite des opérations de tests et de diagnostics". Le protocole de dépistage via la technique RT-PCR destiné aux laboratoires dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus constitue un "outil d’appui devant consolider les efforts consentis en la matière", a fait savoir le même responsable, affirmant que le CRBT dispose de "toutes les compétences nécessaires" pour la gestion de cette opération d’accompagnement.

Ammar Azioune a rappelé que le CRBT s’était lancé dans la confection de près de 1000 kits de dépistage rapide du coronavirus, en s’appuyant sur la technologie "CRISPR", un outil de modification du génome, pour consolider les efforts déployés pour endiguer la pandémie. Opérationnel depuis 2010, le CRBT, qui constitue l’unique institution de l’enseignement supérieur dédié à la recherche en biotechnologie à l’échelle nationale, renferme cinq (5) divisions de recherches (immunologie, biotechnologie alimentaire, biotechnologie et environnement, biotechnologie et agriculture, biotechnologie et santé et biotechnologie industrielle) et compte un effectif de plus de 150 ingénieurs-chercheurs.