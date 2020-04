La Fédération tunisienne de handball est en train de négocier avec «un entraîneur espagnol connu» pour diriger la sélection nationale de handball, à la place de son compatriote Toni Gerona, a déclaré Mourad Mestiri, président de la FTHB.

La situation actuelle dans le monde à cause de la pandémie du coronavirus nous empêche de poursuivre les contacts avec lui et j'espère que nous parviendrons à conclure un accord, a-t-il affirmé à l'agence TAP. LA FTHB, rappelle-t-on, avait mis fin au contrat du technicien espagnol suite à la contre performance lors de la dernière coupe d'Afrique des Nations, où la Tunisie avait été battue à domicile par l'Egypte en finale, Sur un autre plan, le premier responsable du handball tunisien a indiqué «qu'il n'y aura pas d'année blanche du championnat national». «La Fédération est soucieuse de terminer la saison sportive aussi bien en play-off qu'en play-out mais le retour de la compétition, ne se fera que sur décision des autorités concernées.» a-t-il précisé «J'espère que nous reprendrons le championnat à la fin de l'été, mais tout dépendra de la situation sanitaire dans le pays et la décision des autorités. Il faudra au moins trois semaines pour que les joueurs puissent se préparer avant de reprendre la compétition», selon le président de la FTHB.