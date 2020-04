Les programmes virtuels proposés par les différentes infrastructures culturelles de la wilaya de Batna depuis la suspension de leurs activités, dans le cadre de la prévention contre la propagation du Covid-19, connaissent une large interaction des citoyens, adultes et enfants.

Les représentations théâtrales, destinées aux adultes comme aux jeunes, viennent en pole position des programmes proposés, suscitant l’intérêt des internautes qui insufflent souvent dans leurs commentaires sur la page officielle du Théâtre régional de Batna (TRB) de présenter d'autres œuvres n’ayant pas encore été prévues. Dans ce contexte, le programme virtuel proposé par le TRB permet aux amateurs de théâtre d’apprécier des pièces ayant fait la gloire de cette institution artistique pendant plusieurs années, notamment "Achik Aouicha ouel El Harraz", "Alem El Baouche", "Arrous El Matar", "Dalia", "El Hachamine" et d'autres œuvres profondément ancrées dans la mémoire des fans de théâtre, en plus de pièces destinées au plus jeunes telles que "Ali Baba El Kabir" et "Djaziret Ennour". Dans une déclara tion à l’APS, le directeur du théâtre régional de Batna, Djamel Noui a affirmé que "toutes les œuvres produites par le théâtre de Batna seront postées progressivement sur la page officielle de l’institution sur Facebook, à raison d’une pièce par jour aux alentours de 19 heures", ajoutant que "l’ensemble des œuvres programmées sera modifié toutes les deux semaines". Le même responsable a également souligné que les demandes de certains férus de théâtre au sujet de l’introduction d'un certain nombre d'œuvres théâtrales anciennes telles que "El Malik houa El Malik" seront prises en considération, relevant que "le nombre de personnes qui suivent les activités programmées a dépassé les attentes de la direction du théâtre". Pour leur part, les programmes en ligne élaborés par la Maison de la culture, Mohamed Laid Al Khalifa de Batna, ont enregistré une forte adhésion, en particulier les enfants, assure le responsable de la communication, Mohamed Benslimane, qui a souligné que l’engouement observé a été principalement suscité par le concours intitulé "El Mounachit Esaghir fi El Beit", destiné à la catégorie d’âge comprise entre 6 et 16 ans. Ce responsable a aussi précisé que les contributions des enfants aux ateliers de dessin et d'écriture, envoyées via la page Facebook de la Maison de la culture, s ont essentiellement dédiés à la prévention du coronavirus et les mesures prises au sein de la famille et dans l'environnement pour s’en prémunir. M. Benslimane a fait savoir, en outre, que "cette expérience a permis de mettre en exergue de nombreux petits talents en matière de dessin, d'histoire ainsi qu’en poésie, tout en créant une compétition saine et spontanée entre de jeunes créatifs dans divers domaines". De son côté, Tarek Thabet, président de l'Association culturelle Chourouk, a confié à l’APS que les programmes virtuels pour lesquels ont opté de nombreuses structures culturelles de la wilaya, durant cette crise sanitaire exceptionnelle, "constituent une réelle opportunité de booster le moral des personnes confinées car le bien-être des adultes réchauffe le cœur des enfants et les rassure". Pour de nombreux parents, dont Nadia Mejdoubi, professeur de dessin à la retraite, "cette initiative a permis à de nombreux enfants et apprenants de découvrir le côté positif des réseaux sociaux, notamment en termes de compétition et de créativité, que ce soit à travers les dessins ou l’écriture, et même dans l’animation, d'autant que certaines structures culturelles ont consacré des prix à attribuer aux lauréats". Abondant dans le même sens, d’autres parents ont également fait part à l’APS de le ur souhait de voir ces activités virtuelles se poursuivre au-delà de la période de confinement imposée par la pandémie Covid-19, estimant en ce sens que ces programmes culturels en ligne ont créé "un espace virtuel compétitif et positif pour les enfants".