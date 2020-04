La responsable palestinienne a ajouté que les autorités d'occupation israéliennes «sont en train de négocier un accord de coalition centré sur la colonisation permanente et l'annexion au détriment des vies, des terres et des droits des Palestiniens».

«Le soutien clair de l'administration américaine de ces plans dangereux sont une preuve supplémentaire du rôle perturbateur et irresponsable de l'administration de Trump à tous les niveaux», a souligné Mme Achraoui. Hanane Achraoui a en outre reproché au gouvernement américain «son partenariat avec Israël sur les questions d'annexion et d'occupation permanente et d'avoir rendu la situation sur le terrain complètement intenable», selon Wafa.