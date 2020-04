Le gouvernement Burkinabais a entériné au terme du Conseil des ministres qui s’est tenu le 8 avril dernier, une stratégie de lutte contre une éventuelle invasion des criquets pèlerins, rapportent des médias locaux.

Cette feuille de route comprend notamment des actions pour informer et sensibiliser les acteurs sur les dispositions à prendre pour gérer un tel fléau.

"En cas d’arrivée des criquets pèlerins, des actions de lutte seront enclenchées à travers l’activation du plan national d’urgence antiacridien",ajoutent des médias. Cette stratégie de riposte au plan national se fait en concertation avec la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO) regroupant dix pays, dont le Burkina Faso?.

L’adoption de cette stratégie par le Burkina Faso intervient alors que les ravages des criquets pèlerins se poursuivent en Afrique de l’Est avec une seconde vague plus redoutable (20 fois la taille de la précédente) attendue par la FAO. D’après la dernière mise à jour de la CLCPRO datant du 24 mars dernier, la probabilité que les essaims sévissant actuelleme nt en Afrique de l’Est atteignent la région ouest africaine d’ici juin est assez faible et aucun risque n’est prévu à court terme.