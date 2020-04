Deux astronautes, un Américain et un Russe sont arrivés le 9 avril à la SSI, après une longue période d’entrainement et de mise en quarantaine en Russie.

« Les risques d’amener le coronavirus à bord de la Station spatiale internationale (ISS) avec de nouvelles arrivées sont presque nuls, a indiqué Chris Cassidy, astronaute américain et membre de l'équipage de l’ISS, lors d'une visioconférence vendredi 10 avril », lit-on sur le site https://fr.sputniknews.com , édition du 11 avril, dans laquelle cet astronaute a également déclaré : « «Maintenant, tout est possible, nous connaissons beaucoup de cas où les gens pensaient qu'ils étaient prêts à partir [dans l’espace, ndlr], mais cela [un virus, ndlr] s'est glissé dans leur monde. Mais je pense vraiment qu’il y a presque zéro pourcent de chances pour notre équipage». L’astronaute américain a retracé le programme de sa préparation en Russie qui a notamment consisté en un confinement total qui l’a mis en dehors de tout contact avec l’extérieur : «Nous l’avons suivi [le confinement, ndlr] très strictement ... Il n'y avait pratiquement aucune interaction entre nous en tant qu'équipage et la population extérieure», a –il- ajouté sur ce même site, avant dire avec beaucoup de philosophie : «Nous ne savions pas que le reste du monde allait nous rejoindre».

