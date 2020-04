L’agence spatiale américaine a lancé la semaine écoulée une initiative à travers laquelle elle sollicite la contribution de tous les internautes pour l’aider «à cartographier les récifs coralliens du monde entier », rapporte un article du site www.presse-citron.net, mis en ligne le 10 avril.

Cette application baptisée NeMO-Net « est un jeu qui se base sur de véritables images 3D réalisées par la NASA à l’aide de drones », ajoute ce site. Le jeu vous ballade du Nautilus vers une promenade de tous les fonds marins pour identifier et classer les différents coraux rencontré durant cette virée virtuelle. Interrogé sur www.presse-citron.net, M. Chirayath, un scientifique parmi les initiateurs de ce jeu a affirmé : « NeMO-Net exploite la force la plus puissante sur cette planète : pas un appareil photo fantaisiste ou un superordinateur, mais des gens. N’importe qui, même un élève de première année, peut jouer à ce jeu et trier ces données pour nous aider à cartographier l’une des plus belles formes de vie que nous connaissons ».

