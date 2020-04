Dans le sillage du mouvement de solidarité qui a vu a, plupart des géants de l’internet faire un geste pour la lutte contre la pandémie de coronavirus, le jeune application chinoise Ti Tok a annoncé un don de 230 millions d’euros au profit des professionnels de la santé touchés par le virus.

L’application a indiqué que 130 millions seront consacrés à un « fonds de soutien aux héros de la santé », est-il mentionne dans son communiqué repris par le site français 20minutes.fr dans un article du 10 avril qui précise que cet argent servira « à la fourniture de masques et d’équipements de protection ‘’aux hôpitaux en Inde, Indonésie, Italie, Corée du Sud et États-Unis, entre autres pays lourdement affectés’’ ». Un autre partie de la somme ira « à des groupes’’ représentatifs des diverses communautés qui utilisent l’appli’ », notamment des personnes du monde professionnel de la santé, des artistes et spécialistes de l’éducation. Le site 20minute.fr rappelle que cette « application comptait 800 millions d’utilisateurs en janvier (selon DataReportal), et a été téléchargée 65 millions de fois en mars, selon le site spécialisé SensorTower. »

