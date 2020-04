La direction de l’action sociale de la wilaya de Saida a installé 120 comités de vigilance pour recenser les familles nécessiteuses dans les zones d’ombre afin de les aider en cette période sanitaire de lutte contre la propagation du coronavirus, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Cette opération permet de recenser et inscrire tous les nécessiteux à travers différentes zones éloignées de la wilaya pour les approvisionner en produits alimentaires de large consommation, selon la même source.

La direction de l’action sociale a procédé, cette semaine, à la distribution de denrées alimentaires au profit de 250 familles nécessiteuses des communes de Youb, Hassasna et Maamora avec l’aide d'entreprises économiques publiques et privées et de donateurs de la wilaya, a-t-on fait savoir.

Ces actions de solidarité se poursuivront dans les prochains jours pour toucher des familles nécessiteuses recensées par ces comités, a-t-on annoncé, signalant que la DAS a pris en charge, en collaboration avec le comité de wilaya du Croissant rouge algérien (CRA), 16 personnes sans abri à Saida en les transférant à la maison de jeunes "Brini Djillali" dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du covid 19.