Une enveloppe de plus de 2 milliards DA a été dégagée dans la wilaya de Tlemcen pour soutenir les producteurs de lait durant la saison agricole 2018-2019, a-t-on appris auprès de la direction des services agricoles (DSA).

Le chef du service réglementation agricole et soutien technique à la DSA, Benzamra Abderrahim, a indiqué à l’APS que ce montant financier est fourni en tant que subvention de l'Etat aux laiteries qui, à leur tour, les versent aux autres acteurs de la filière de production laitière dont les éleveurs et les collecteurs de lait.

Il a fait savoir que dans le cadre du soutien de la filière lait par le ministère de tutelle, le litre de ce produit est subventionné à hauteur de 12 DA pour les éleveurs, de 5 DA pour les collecteurs de lait et de 6 DA pour les laiteries afin d'encourager la production du lait pasteurisé en sachets.

La wilaya de Tlemcen compte 17 laiteries alors que le nombre des éleveurs de vaches est de 2.562 avec un nombre total de 23600 vaches laitières, selon la même source, qui a indiqué qu'il existe des accords entre les laiteries et 328 autres éleveurs des wilayas d'Ain Temouchent et de Sidi Bel-Abbes pour approvisionner la wilaya de Tlemcen en lait de vache pour une moyenne d'un million de litres de lait par mois.

La quantité mensuelle de lait collectée auprès des éleveurs de vaches de la wilaya est estimée à 9 millions de litres dont 600 000 destinés aux wilayas d'El-Bayadh, Nâama, Ain Temouchent, Sidi Bel-Abbes et Mascara.