Pas moins de 2.200 bavettes destinées essentiellement aux personnels de la santé, dans le cadre de la prévention de la propagation du coronavirus, ont été confectionnées, à ce jour, par le secteur de la formation et l'enseignement professionnel de la wilaya d'El Tarf, en attendant la livraison ''dans les prochains jours'' d'un autre quota, a-t-on appris, samedi, auprès du directeur local de ce secteur.

Lancée, il y’a plus d’une semaine au niveau des centres Allem Menaouar sis au chef-lieu de wilaya et Senani Mokhtar à Ain Kerma- centre, avec des quotas respectifs de 1.600 et 600 bavettes, ces moyens de protection ont été livrés dimanche dernier, aux services de la wilaya, en prévision de leur distribution après leur stérilisation par les services de la santé, a fait savoir, M. Abdelwaheb Hadji.

La troisième opération de couture de ces bavettes dont le nombre reste tributaire des moyens mis à leur disposition, est, quant à elle, en cours au niveau du Centre de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) Chaoui Hadda dans la commune de Chebaita Mokhtar où des enseignants et stagiaires bénévoles contribuent à la prévention de la propagation de ce virus, a-t-on affirmé. L’accent a été mis sur l’importance de ces moyens de protection du personnel des secteurs impliqués dans les actions de lutte contre la propagation du covid-19, a ajouté la même source, signalant la confection ultérieure d’autres quotas.