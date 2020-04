Les services de la Gendarmerie nationale à Mostaganem ont enregistré 237 infractions au confinement partiel décidé dans le cadre des mesures préventives contre la propagation du coronavirus, a-t-on appris samedi de la cellule de communication et des relations publiques du groupement territorial de ce corps de sécurité.

Les unités de la Gendarmerie nationale de la wilaya ont enregistré, durant la période allant du 3 au 8 avril en cours, 237 infractions au confinement partiel dont 135 par des piétons, a-t-on fait savoir.

Dans le cadre des mesures interdisant la circulation automobile de 19 heures jusqu’à 7 heures du matin sauf sur autorisation, 102 véhicules et motos réfractaires ont été mis en fourrière et des procès verbaux ont été établis contre des contrevenants pour les déférer devant la justice.

A noter que le groupement territorial de la gendarmerie nationale de Mostaganem a mis en place, depuis le 2 avril en cours, un plan de sécurité sur le territoire de sa compétence avec des barrages fixes et mobiles pour veiller au respect du confinement sanitaire partiel.