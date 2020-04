Une vaste opération de nettoiement et de désinfection du port de pêche a été menée dans la commune de la Casbah, sous la supervision du wali délégué de la circonscription administrative de Bab el Oued, Abdelaziz Othmane, selon un communiqué publié sur la page Facebook de la wilaya d’Alger.

Tous les moyens matériels et humains ont été déployés pour assurer le bon déroulement de cette opération qui s’inscrit dans le cadre d’un programme intensif de désinfection des différents espaces et établissements à Alger dans le cadre de la lutte contre le covid-19.

L’opération a vu la participation d’agents de la Direction des ressources en eau, de « Netcom » et « Asrout », de la Chambre de la pêche et de la Société de gestion des ports de pèche (SGPP), en sus d’une Association environnementale de Raïs Hamidou, selon la même source.

La circonscription administrative de Bab el Oued a mené des opérations de désinfection, à travers les quartiers, les rues et les différentes structures au niveau de cinq communes de la capitale, à savoir la Casbah, Oued Koriche, Bab el Oued, Raïs Hamidou et Bologhine, à la faveur de la mobilisation de 15 camions-citernes et plus de 200 agents d’entretien.

Le wali délégué de ladite circonscription avait déclaré auparavant à l’APS que ce genre d’opérations se poursuivaient, au quotidien, à travers les immeubles et quartiers relevant de la circonscription, et ce au titre des mesures préventives prises par la wilaya pour protéger la santé des citoyens et les prémunir contre le risque de contamination au covid-19.