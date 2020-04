Les Etats-Unis enregistrent samedi soir 1.920 nouveaux décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, ce qui constitue un léger ralentissement par rapport à la veille, selon un décompte de l'Université Johns Hopkins, qui fait référence.

Au cours des 24 heures précédentes, le Covid-19 avait fait 2.108 morts aux Etats-Unis, où l'épidémie a causé 20.506 décès au total, le bilan le plus lourd pour un pays dans le monde, selon les chiffres recueillis par cette université de médecine basée à Baltimore (est).

A New York, ville américaine de loin la plus touchée, des images choc filmées par drone par un média local ont montré des dizaines de cercueils sommaires en cours d'inhumation dans une fosse commune d'Hart Island, une île au nord-est du Bronx surnommée depuis longtemps "l'île des morts" car utilisée depuis le XIXe siècle pour les indigents.

Les écoles publiques de la ville resteront fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire, a d'ores et déjà averti le maire Bill de Blasio, ce qui "aidera clairement à sauver des vies".