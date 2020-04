Le nombre de personnes rétablies après avoir contracté le Covid-19 a dépassé le nombre de celles qui restent infectées en Allemagne, une première, montrent les chiffres de l'Institut Robert Koch, rapportés dimanche par des médias.

Plus de 60.000 personnes en Allemagne se sont rétablies après avoir contracté le Covid-19, selon les informations communiquées par l'Institut Robert Koch.

Au total, le pays dénombre plus de 120.000 cas.

Le nombre de personnes qui restent pour le moment infectées s'élève à 57.606, alors que le pays déplore 2.673 décès. Le nombre de cas de contamination a, de son côté, augmenté de près de 4.133 entre vendredi et samedi pour se situer à 117.658.

L'Allemagne connaît l'un des taux de mortalité des personnes souffrant du Covid-19 les plus faibles du monde avec 2,2%, loin des pays comme l'Espagne, l'Italie, la France ou les Etats-Unis.

La chancelière Angela Merkel a appelé jeudi les Allemands à la patience, assurant que "nous allons devoir vivre encore un bon moment avec le virus".

Malgré un recul des contaminations, la situation demeure toujours "fragile", a souligné la responsable allemande lors d'une conférence de presse, précisant que l'assouplissement du confinement mis en place pour lutter contre le coronavirus n'est pas envisageable pour le moment.

Il faut rester "concentrés" et continuer à respecter les mesures restrictives sur la vie publique en vigueur pendant les fêtes de Pâques, a-t-elle rappelé.

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a, quant à lui, prévenu que les grands rassemblements pourraient rester interdits pendant "des mois", alors que les institutions culturelles et d’autres lieux demeureraient aussi fermés.