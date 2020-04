La pandémie de coronavirus a fait près de 20.000 morts en Italie, avec 619 nouveaux décès recensés dans les dernières 24 heures, selon les bilans officiels rendus publics samedi soir.

Avec 19.468 morts, l'Italie reste officiellement le plus endeuillé du monde, devant les Etats-Unis où ont été enregistrés 18.860 décès, selon le comptage de référence de l'université Johns Hopkins.

En Italie, les hospitalisations sont toutefois en baisse depuis une dizaine de jours et la contagion est en net ralentissement.

Dans le même cadre, les autorités sanitaires italiennes vont distribuer 2,5 millions de tests dans le pays la semaine prochaine, a annoncé samedi le responsable de la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Lors d'une conférence de presse, le commissaire extraordinaire du gouvernement italien pour le coronavirus, Domenico Arcuri, a expliqué que "2,5 millions de tests seront distribués dans les régions la semaine prochaine".

Pour l'instant, un peu moins d'un million de tests ont été faits depuis le début de la pandémie en Italie, où près de 20.000 personnes sont mortes et où environ 100.000 sont actuellement positives.