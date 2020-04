L'attaquant international algérien de l’Olympiakos (Div. grecque), Hillel Soudani, s’est dit très réjoui de reprendre du travail et de toucher au ballon, même si sa convalescence se poursuit encore.

«Un véritable plaisir de retoucher encore une fois à un ballon après presque deux mois de convalescence qui se poursuit», a indiqué Soudani dans une vidéo sur son tweet.

Touché au genou en février dernier avec l’Olympiakos, Soudani a subi avec succès une opération. Actuellement, il continue sa période de convalescence et il va de mieux en mieux.

Dans sa vidéo, Hillel Soudani a enchainé un nombre incalculable de jongles, confirmant que ceci l’a manqué visiblement.

Même si l’international algérien n’a pas connu une saison linéaire due aux pépins physiques à répétition, il a tout de même des statistiques acceptables.

En championnat grec, avec Olympiakos, il a trouvé le chemin des filets à 7 reprises et délivré 5 caviars en 19 apparitions.

En sélection nationale, l’ex-joueur de l’ASO Chlef possède 51 sélections, inscrivant 23 buts, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur en activi té de la sélection derrière Islam Slimani.

Après avoir raté, pour une blessure, la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN-2019) en Egypte qui a sacré l’Algérie face au Sénégal (1-0), Hillel Soudani (32 ans) a été rappelé par le sélectionneur national Djamel Belmadi, pour les éliminatoires de la CAN-2021, après s’être rétabli de sa blessure.