L'Australie compte augmenter son stock de pétrole grâce à un accord avec les Etats-Unis pour aider à soutenir le marché mondial, a souligné samedi le ministre australien de l'énergie, Angus Taylor.

"Le marché de l'énergie en Australie fonctionne de manière sûre et sécurisée et le gouvernement travaille avec le secteur pour maintenir l'approvisionnement en électricité, gaz et combustibles liquides", a souligné le ministre dans un communiqué publié à l'issue d'une vidéoconférence avec les ministres de l'énergie du G-20.

Le pays cherche à finaliser un accord avec les Etats-Unis portant sur l’achat de millions de barils de pétrole afin d’accroître les niveaux de carburant stocké sur le sol national, a-t-il rappelé.

"Cet accord n’améliorera pas seulement le stock national du carburant, mais aidera également à soutenir le marché mondial du pétrole en cette période difficile", a relevé M.Taylor.

Les plus grands producteurs de pétrole du monde ont conclu vendredi une entente préalable sur une diminution de l’offre mondiale de 10 millions de baril de brut par jour (mbj) en mai et juin, alors que la crise sanitaire du nouveau coronavirus a déséquilibré un marché où l’offre mondiale était déjà en excédent.

En raison du confinement de la moitié de la population mondiale pour limiter la pandémie de Covid-19, du fort ralentissement des transports et de la baisse de la production industrielle, la demande de pétrole est en chute libre.

Alors qu’ils tournaient encore autour de 60 dollars il y a quelques mois, les cours du baril ont atteint en début de semaine dernière des niveaux plus vus depuis 2002.

Le prix du baril selon le panier de l’OPEP est juste au-dessus de 21 dollars.