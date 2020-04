Les experts du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), une agence de l'OMS, a classé comme "possible cancérigène" les rayonnements des champs électromagnétiques radiofréquence. Cette décision place les ondes du téléphone mobile dans la même catégorie que les vapeurs d'essence.

Depuis plusieurs années, les experts se sont penchés sur les rayonnements des ondes du téléphone mobile, soupçonnant ces ondes de provoquer une forme maligne de tumeur dans le cerveau. Des experts scientifiques du Centre international de recherche sur le cancer (une agence de l'OMS) issus de 14 pays, se sont penchés sur les effets à long terme sur la santé, de l'exposition aux ondes des téléphones mobiles. Une étude d'importance puisqu'on compte environ 5 milliards d'utilisateurs fréquents de téléphones mobiles, notamment des jeunes adultes et des ados. A l'issue de leurs travaux, les experts ont classé comme "possible cancérigène" les rayonnements des champs électromagnétiques radiofréquence. Cette décision, votée à l'unanimité, place les ondes du téléphone mobile dans la même catégorie que les vapeurs d'essence.

"Maintenant, cette reconnaissance doit rapidement être suivie d'effets, en particulier auprès des enfants et adolescents utilisant un mobile" a déclaré l'eurodéputée Michèle Rivasi, également biologiste et fondatrice du Criirem, le Centre de Recherche et d'Informations Indépendantes sur les Rayonnements ElectroMagnétiques. A quand, comme pour les cigarettes, l'avertissement "une consommation importante nuit à la santé" sur les mobiles ?" a-t-elle demandé.