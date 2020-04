Grâce à l'intelligence artificielle (IA), les chirurgiens vont déterminer en moins de 3 mn si une tumeur du cerveau est cancéreuse ou pas.

Les neurochirurgiens de l'université du Michigan (Etats-Unis) viennent de tester un outil qui permet de diagnostiquer en temps quasi réel si la tumeur cérébrale qu'ils sont en train d'opérer est cancéreuse ou non. Cet outil, présenté dans la revue Nature medecine,combine une technique d'imagerie innovante et un algorithme qui a été entraîné à reconnaître les 10 cancers du cerveau les plus courants en analysant 2,5 millions d'images de biopsies.

"Cela signifie que les neuropathologistes peuvent examiner les images sans avoir besoin d'un laboratoire de pathologie, éliminant ainsi le long temps d'attente nécessaire pour le traitement et l'interprétation traditionnels" souligne le Pr Todd Hollon, principal auteur de l'étude. Grâce à l'intelligence artificielle, les médecins peuvent ainsi obtenir le résultat de l'analyse de la tumeur en moins de 3 minutes au lieu de 20 à 30 mn par les méthodes traditionnelles, avec une précision identique. L'équipe de neurochirurgiens du Michigan bénéficient déjà de ce type de diagnostic aujourd'hui. Ils espèrent que cette technologie permettra un jour aux petits hôpitaux de consulter facilement leurs collègues des centres médicaux universitaires sur les cas difficiles.