Des chercheurs ont trouvé une nouvelle cible pour combattre le cancer du cerveau : les androgènes, les hormones sexuelles.

Une équipe de l’Université du Colorado a découvert que les trois quarts des tumeurs du cerveau possèdent des récepteurs aux androgènes sur leur surface et que les hormones mâles comme les testostérones servent de combustibles à ces tumeurs en les faisant évoluer plus rapidement. Cette étude pourrait donc permettre de concevoir des médicaments bloquant ces récepteurs pour stopper l’évolution des tumeurs. Les experts savaient déjà que certains cancers du sein progressaient sous l’influence des hormones féminines comme les œstrogènes et la progestérone. Par exemple, le Tamoxifène, le médicament le plus utilisé pour traiter le cancer du sein, agit en bloquant les récepteurs aux œstrogènes.

L’équipe de recherche de l’Université du Colorado imagine que la même mécanique pourrait être utilisée pour soigner les tumeurs au cerveau. Elle envisage donc de nouvelles recherches pour explorer cette piste.