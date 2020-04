Le magistrat instructeur près le tribunal correctionnel de Dréan à El Tarf a placé jeudi sous mandat de dépôt neuf (9) individus pour agression de policiers en exercice, a-t-on appris du chargé de la communication à la sûreté de wilaya.

Les neuf mis en cause ont été arrêtés au cours de la première nuit de l’entrée en vigueur de la mesure de confinement sanitaire partiel dans la wilaya, lorsqu’ils ont agressé des forces de l’ordre, assurant une opération de contrôle de cette mesure dans un quartier populaire à Dréan, a affirmé le commissaire principal, Mohamed- Karim Labidi. Agés entre 19 et 24 ans, ces individus étaient attroupés au niveau de leur quartier avant de commencer à lancer des pierres en direction de la patrouille pédestre de la police chargée de contrôler et sensibiliser sur l’importance du strict respect du confinement sanitaire partiel, a-t-on souligné, relevant que des armes blanches ont été également saisis lors de cetteopération.