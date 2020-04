Pas moins de 2.000 bavettes fabriquées selon des procédés non-conformes aux normes sanitaires requises ont été saisies par les services de la sûreté de wilaya, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps de sécurité.

Exploitant des informations relatives à la vente par une personne de bavettes sanitaires, les policiers sont parvenus à la saisie de ces bavettes, confectionnées selon des procédés non-conformes aux normes sanitaires et sans aseptisation ne garantissant pas la protection de ses usagers, a indiqué le chargé de communication à la sûreté de wilaya le commissaire de police Abdelwahad Aïssani. L’enquête a montré que le fabricant ne détenait aucune autorisation pour la fabrication de ces produits paramédicaux qu’il vendait à 50 DA l’unité, a -t-il déclaré.

Dans une autre opération, les mêmes services ont démantelé un atelier secret de fabrication de tenues médicales de protection dont le propriétaire activait sans autorisation ni registre de commerce lui permettant la fabrication de produits paramédicaux et y ont saisi 1000 unités de ces tenues, a-t-on fait savoir.

Deux dossiers pénaux ont été constitué s à l’encontre des mis en cause accusés de "fabrication et mise en vente de produits paramédicaux non-conformes", a ajouté la même source.