Au total 13.197 personnes sont décédées en France en lien avec le Covid-19 depuis le début de l'épidémie, soit 987 de plus en 24 heures, parmi lesquelles un enfant, a annoncé vendredi soir le directeur général de la Santé Jérôme Salomon.

Parmi les derniers décès, 433 sont survenus dans des établissements pour personnes âgées ou établissements médico-sociaux, et 554 en milieu hospitalier.

Y figure un enfant de moins de dix ans qui était en réanimation en région parisienne.

"Mais les causes de décès semblent multiples, même s'il y avait une infection à Covid-19 diagnostiquée", a précisé le Pr Salomon au cours de son point quotidien.

En France la plus jeune victime décédée recensée était jusqu'à présent une adolescente de 16 ans.

Le directeur général de la Santé a néanmoins fait état de quelque 7.004 personnes qui se trouvent actuellement en réanimation, soit 62 de moins que jeudi.

"Un très haut plateau semble s'amorcer, avec une épidémie toujours très dynamique, toujours très hétérogène selon les régions, avec beaucoup d'admissions, c'est pourquoi nous devons rester totalement vigilants et mobilisés", a-t-il ajouté.



OMS - Europe Ralentissement des infections dans certains pays européens (OMS)

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a constaté un ralentissement des infections au Covid-19 dans certains des pays européens les plus durement touchés, a déclaré vendredi le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Au cours de la semaine dernière, nous avons constaté un ralentissement bienvenu dans certains des pays les plus durement touchés en Europe, comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la France", a confié aux journalistes le chef de l'OMS lors d'un point de presse.

Toutefois, il a observé une "accélération alarmante" dans d'autres pays, notamment en Afrique, où le virus se propage dans des zones rurales.

Le chef de l'OMS, a prévenu de graves difficultés pour des systèmes de santé déjà surchargés, en particulier dans les zones rurales.

Les pays doivent localiser la réponse, en renforçant de toute urgence les infrastructures existantes de santé publique et de soins de santé primaires, a souligné le chef de l'OMS, appelant les pays du G20 à accélérer leur soutien à l'Afrique, où les cas sont "encore relativement peu nombreux mais en augmentation".

A l'échelle mondiale, près de 1,5 million de cas confirmés de Covid-19, dont plus de 92.000 décès, ont été signalés à l'OMS.

Le gouverneur de New York "prudemment optimiste", suite à une baisse significative des infections au COVID-19

Le gouverneur de l'Etat de New York, Andew Cuomo, qui est à l’épicentre de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis, s’est déclaré vendredi "prudemment optimiste" suite à une baisse significative des infections au COVID-19.

"Je suis prudemment optimiste", a déclaré M.

Cuomo, lors de sa conférence de presse quotidienne, en faisant état d’une "baisse dramatique" des infections et du taux d’hospitalisation et d’admission aux unités de soins intensifs.

En général, New York est "en train d’aplatir la courbe" des infections, a-t-il assuré.

"La mauvaise nouvelle" reste, selon lui, le bilan élevé des personnes succombant au virus.

"Nous continuons d’avoir un très grand nombre de morts", a déploré M. Cuomo, qui a fait état de 777 nouveaux décès durant la journée du 9 avril, ce qui porte à 7.844 le bilan des morts dans l’Etat, soit presque la moitié des fatalités enregistrées sur l’ensemble des Etats-Unis.

L’Etat de New York a connu au cours de ces trois derniers jours des chiffres record de décès journaliers, à l’image du reste du pays.