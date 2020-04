Les Blues de Frank Lampard sont prêts à tourner la page concernant leur milieu de terrain français, N'golo Kanté, après quatre années de bons et loyaux services, selon les médias locaux.

''Selon nos informations, Chelsea FC a ouvert la porte à un départ pour son récupérateur champion du monde 2018.

Les dirigeants londoniens sont disposés à transférer leur joueur dès cet été, si une offre à la hauteur de leurs espérances est posée sur leur bureau.

Le ?Real Madrid et le ?Paris Saint-Germain sont les deux équipes les plus proches de récupérer la mise'', selon le site spécialisé 90min.

Le Real Madrid reste très présent sur ce dossier, dans sa logique de recrutement lors du prochain marché des transferts.

''Zinedine Zidane aimerait réaliser un ?mercato de rêve en cumulant les arrivées de N'Golo Kanté, Paul Pogba et Kylian Mbappé.

Le combat promet d'être rude cependant pour le milieu de Chelsea puisque le PSG est également sur les rangs et déjà prêt à proposer un gros montant'',a ajouté la même source. Avec Jorginho, Mateo Kovacic, Ruben Loftus-Cheek ou encore Ross Barkley, Chelsea estime avoir suffisammen t de talent pour compenser la perte d'un tel joueur. Tout est donc réuni pour un départ.

Il ne reste plus qu'à finaliser la destination.