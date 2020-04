Lors d’une vidéoconférence tenue, jeudi avec l’ensemble des 18 membres de son exécutif dont l’Algérien Sid Ali Zaatar, président de l’Union africaine de gymnastique, le Comité exécutif de la FIG a décidé de "faire son possible pour faire tenir toutes les coupes du monde et les championnats continentaux qualificatifs qui n'ont pas eu lieu, mais ce n’est qu’une fois que toutes les conditions de sécurité seront à nouveau réunies", a indiqué le communiqué de l’instance.

Le comité exécutif a estimé que le prolongement, par le CIO, de la période de qualification jusqu'au 29 juin 2021, donnera à la FIG une plus grande marge de manœuvre pour conclure le processus de qualification olympique.

Pour cela, les fédérations nationales hôtes des événements ou les unions continentales sont tenues de travailler en étroite collabor ation avec la FIG afin "de trouver de nouvelles dates dans le calendrier, dès que la pandémie sera jugulée et que les restrictions gouvernementales seront levées", a expliqué l’instance mondiale.

Il est à rappeler que près de 75% des 324 places olympiques en gymnastique ont déjà été décrochées, et les dernières épreuves de qualification, prévues entre mi-mars et fin mai 2020 ont été perturbées par la propagation rapide de la pandémie de COVID-19. De ce fait, suite à l’interruption de la Coupe du monde par engins de Bakou (13 mars), avant les finales, le Comité exécutif a décidé de considérer comme classements finaux les résultats des qualifications et d’attribuer les points correspondants.

"Pour les athlètes ou les Comités nationaux olympiques qui ont déjà décroché leurs billets olympiques, rien ne change.

Ils restent qualifiés pour les Jeux", a précisé la fédération.

Au cours de la vidéoconférence, le Comité exécutif de la FIG a également passé en revue plusieurs autres questions imposées par ce changement de dates et l'impact de la crise sanitaire mondiale actuelle sur les compétitions de gymnastique.

Concernant son Congrès électif qui devait se tenir en octobre 2020 à Antalya (Turquie), la FIG a envisagé divers scénarios, notamment la possibilité de reporter le Congrès au mois d’octobr e 2021. Le Comité exécutif évaluera à nouveau la situation à la mi-mai et prendra une décision finale à ce moment-là ou en juin, en fonction de l'évolution de la pandémie.

"En attendant cette décision finale, les fédérations nationales sont toujours tenues de respecter les dates-limites fixées, y compris celle du 20 mai 2020 pour présenter des candidats aux élections", a conclu l’instance mondiale de gymnastique.