De violents accrochages entre prisonniers et gardiens sont en cours dans une prison de la région d'Irkoutsk (Sibérie orientale), où un grand incendie faisait aussi rage vendredi, ont indiqué les autorités.

Plusieurs détenus de la colonie pénitentiaire n.15 de la ville d'Angarsk, à une cinquantaine de kilomètres au nord d'Irkoutsk et du Lac Baïkal, ont brisé jeudi des caméras de surveillance et se seraient tailladé les avant-bras avec les débris de verre, ont indiqué vendredi dans un communiqué les services pénitentiaires régionaux.

Au cours de cet incident, "un gardien a été attaqué" et hospitalisé, affirment les autorités.

Il s'agit selon les premiers éléments d'un "incendie criminel allumé par les prisonniers.

L'émeute continue depuis la nuit dernière", a indiqué le service de presse du comité d'enquête à l'agence Ria Novosti.

Dans une vidéo publiée jeudi par le groupe de défense des droits "Pour les droits humains", un prisonnier affirme avoir été battu et s'être tailladé les veines pour protester.

Un militant du groupe de défense des droits Sibérie S ans Torture a déclaré que les forces anti-émeute encerclaient la prison, et que les prisonniers affirmaient se faire tirer dessus avec des canons à eau.

"Maintenant, deux colonies supplémentaires se préparent à une émeute", a-t-il indiqué.