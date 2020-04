Les services de la Gendarmerie Nationale ont enregistré 222 infractions liées à la violation des mesures de confinement partiel entrant dans le cadre de la prévention contre la propagation du Coronavirus, a-t-on appris vendredi, auprès de corps de sécurité.

La même source a indiqué à l’APS, que les éléments de la Gendarmerie nationale de Relizane ont enregistré depuis le début de l’application des mesures de confinement partiel dans la wilaya, 222 infractions, de diverses natures ayant touché les piétons, conducteurs de véhicules et motocyclistes, en faisant savoir que des procès verbaux de poursuites judiciaires ont été dressés à l’endroit des contrevenants. Il a été procédé également, dans le cadre de ces mesures, l’ interdiction de tout déplacement dans la durée du confinement partiel, à l’exception des véhicules disposant d’une autorisation de circulation, à la lumière des mesures sanitaires préventives prises contre la propagation du coronavirus, la mise en fourrière de 43 véhicules et 8 motocycles, a-t-on ajouté de même source.

Ces opérations ont été effectuées suite à l a mise en place de points de contrôle et barrages de sécurité au niveau des grands axes routiers de la wilaya, et des tournées (rondes) de contrôle des véhicules et piétons à travers le territoire et les chemins de wilaya, a encore ajouté la même source. A l’occasion, les services de la Gendarmerie nationale de Relizane qui sillonnent les artères et quartiers, appellent, à travers des hauts parleurs, les citoyens à avoir le sens de responsabilité, par respect des mesures préventives, de rester chez soi et de ne sortir qu’en cas de nécessité extrême et de respecter également les mesures de confinement à domicile comme impératif pour se protéger contre le coronavirus.