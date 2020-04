Le président du Conseil européen, Charles Michel, a convoqué vendredi un sommet européen par visioconférence pour le 23 avril, consacré à la relance économique de l'Union, touchée de plein fouet par la pandémie de coronavirus.

"Il est temps de jeter les bases d'une reprise économique musclée", a-t-il affirmé dans un communiqué, au lendemain d'un accord des ministres européens sur une réponse commune à la crise, qu'il a qualifié de "percée significative".

Le plan de plus de 500 milliards d'euros qui a fait l'objet d'un accord jeudi "doit relancer nos économies tout en favorisant la convergence économique au sein de l'UE", a souhaité Charles Michel.

Le budget à long terme de l'Union (2021-2027), toujours en négociation, "sera appelé à jouer un rôle important" dans cette perspective, a-t-il ajouté.

"Avec la présidente de la Commission, je travaille à une feuille de route et un plan d'action pour assurer le bien-être de tous les Européens et le retour d'une Union à la croissance forte, durable et inclusive basée sur une stratégie verte et digitale", promet-il.

Les ministres européens se sont entendus sur une enveloppe de p lus de 500 milliards d'euros pour les Etats, les entreprises et les chômeurs ainsi qu'un futur "fonds de relance".

Les élus européens ont dans leur majorité salué le compromis.