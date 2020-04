Au total, 336 affaires criminelles impliquant 258 personnes dont 38 placées en détention provisoire ont été traitées par les services de sécurité de Ain Defla durant le mois de mars de l'année en cours, a-t-on appris vendredi de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Les crimes et délits contre les biens privés arrivent en tête des affaires traitées (154), suivis des crimes et délits contre les personnes (126), les crimes et délits contre les biens publiques (14), les us et coutumes (11), la cybercriminalité (6), en sus de 5 affaires ayant un cachet économique et financier, a-t-on détaillé de même source, faisant état de l'implication de 232 personnes dont 26 ont été placées en détention préventive. S'agissant du volet lié à la lutte contre la consommation et le trafic de la drogue et des psychotropes, les mêmes services ont procédé durant la période considérée au traitement de 20 affaires lesquelles se sont soldées par la saisie de 36 g de kif traité et 509 unités de psychotropes, a-t-on encore précisé, relevant que des 26 personnes impliquées dans ces af faires, près de la moitié (14) ont été mis en détention provisoire.