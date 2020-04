Trois membres du "Hachd al-Chaabi", une coalition de paramilitaires irakiens intégrée dans l'armée, ont été tués, vendredi dans le nord de l’Irak, lors d'une attaque du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech), a indiqué une source sécuritaire irakienne.

"Une attaque menée par l’EI contre un barrage dressé par le Hachd al-chaabi, à Touz Khormatou, dans la province de Salaheddin, a fait trois morts et quatre blessés", a précisé la même source, ajoutant que "les forces de sécurité ont tué cinq membres de l’EI au cours d’affrontements qui ont duré près d’une heure".

Au cours des derniers mois, les attaques de membres présumés de l'"Etat Islamique" se sont multipliées en Irak, en particulier dans une zone difficile d'accès connue sous le nom de "Triangle de la mort" et délimitée par les provinces de Kirkouk, Salaheddine et Diyala. L'Irak avait déclaré en 2017 la victoire sur "l’EI" avec la récupération de l'ensemble des territoires que l'organisation occupait depuis l'été 2014. Toutefois, des cellules dormantes persistent dans de larges pans du territoire irakien, et lancent des attaques sporadiques.