Au cours des appels téléphoniques avec le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, le conseiller diplomatique du monarque bahreïni, Cheikh Khaled Al Khalifa, et le ministre d'Etat allemand aux Affaires étrangères, Niels Annan, Erekat a mis en garde contre "les dangers de violations israéliennes persistantes de la sécurité et de la stabilité de la région".

De plus, il a souligné l'"importance d'une coopération conjointe pour prévenir la propagation du coronavirus (Covid-19) et les efforts pour mobiliser un soutien financier à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) afin de permettre de continuer à fournir des services aux réfugiés dans ces ci rconstances difficiles", selon Wafa.

M. Erekat a également souligné l'importance de "faire face aux mesures des autorités israéliennes, qui méprisent la loi internationale, ce qui menace et sape les chances de parvenir à une paix juste visant à réaliser l'indépendance de l'Etat de Palestine, avec El-Qods comme capitale, sur les frontières du 4 juin 1967".