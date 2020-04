L’Association professionnelle des banques et établissements financiers (Abef) a annoncé mercredi la mise en oeuvre de mesures de sauvegarde des entreprises et de l'outil de production au lendemain de l'instruction de la Banque d'Algérie en vue d'accompagner les entreprises en difficultés à cause de la pandémie du Covid19.

"Dans le contexte actuel de propagation de la pandémie COVID-19, et en application de l'instruction émanant de la Banque d'Algérie, les Banques et les établissements Financiers, conscients des impacts économiques de la situation sanitaire actuel du pays, ont décidé de prendre des mesures de sauvegarde des entreprises et de l'outil de production" a indiqué un communiqué de l'ABEF.

Tenant compte des difficultés que rencontrent les entreprises particulièrement exposées, du fait de la suspension ou des perturbations de leurs activités, les banques de la place ont exprimé leur solidarité avec leur clientèle et leur volonté de les accompagner dans cette situation exceptionnelle, a fait savoir la même source.

Dans ce cadre, l'Abef a indiqué qu'elle allait examiner la situation individuelle de chaque client (particuliers, professionnels, TPE, PME/PMI, Grandes Entreprises, ....etc) et prendra les mesures appropriées portant essentiellement sur le report et/ou renouvellement des échéances des crédits arrivés au 31 mars 2020 et postérieurement.

Ces mesures concerneront également la consolidation des impayés non traités à la date du 31 mars 2020 et postérieurement, la prorogation des dates limites d'utilisation des crédits et les différés de paiement ainsi que l'annulation des pénalités de retard des créances exigibles à la date du 31 mars 2020 et postérieurement.

Il est prévu aussi, a souligné le communiqué, le maintien et/ou le renouvellement des lignes de crédits d'exploitation.

Les présentes mesures, mises en oeuvre par l'Abef sont applicables pour une période de six (06) mois, à compter du 31 mars 2020, note-t-on dans le communiqué.

Par ailleurs, l'Association a indiqué que les banques et les établissements financiers continuent d'assurer les services habituels pour permettre à leur clientèle d'exécuter l'ensemble de leurs opérations, dans les meilleures conditions.