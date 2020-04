"Je rappelle que la décision d'aller aux législatives n'est pas le fait du gouvernement, mais du Dialogue national inclusif qui a mené ses travaux en totale indépendance, sans aucune interférence", a-t-il indiqué dans son troisième message à la nation depuis le début de la pandémie. Selon lui, une "forte majorité" des partis politiques étaient pour le maintien de la date du premier tour à l'issue de la concertation entre eux et le ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation. Cependant, a ajouté M. Keïta, "il est de la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que lors du second tour (...), toutes les mesures sanitaires et sécuritaires requises soient rigoureusement appliquées". A l'issue du premier tour organisé le 29 mars, seuls 22 députés ont été élus sur les 147 que compte l'Assemblée nationale du Mali. Le pays compte 87 cas d'infection confirmés, dont sept décès et 22 guérisons.