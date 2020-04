Le service de distribution d’électricité et de gaz à travers le pays sera "continu et de qualité", a tenu à rassurer mercredi à Alger le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, saluant les efforts du personnel de Sonelgaz pour maintenir un service public de qualité en cette période de crise sanitaire.

A l’occasion d’une visite de travail et d’inspection au niveau du siège de la Société de distribution du Groupe Sonelgaz de Belouizdad (Alger), le ministre a fait savoir que le service public de distribution d’électricité et de gaz sera "continu et de qualité" à travers l’ensemble du territoire national, malgré les contraintes qu’impose la crise sanitaire liée au coronavirus.

"Toutes les mesures ont été prises par Sonelgaz pour poursuivre la production dans de bonnes conditions en respectant l’ensemble des règles sanitaires et sécuritaires du personnel", a souligné M.Arkab, plaidant pour que cette pandémie n’impacte pas la préparation des filiales de Sonelgaz à l’ensemble des échéances, notamment celle du mois de Ramadhan.

"Nous devons continuer à travailler pour proposer un service public de plus en plus développé répondant aux attentes du citoyen.

Cela dans le but d’atteindre une numérisation à 100%", a-t-il adressé au personnel de Sonelgaz qu'il a salué pour "tous les efforts fournis pour offrir ce service public de qualité au citoyen à travers la fourniture de deux matières vitales qui sont l’électricité et le gaz".

"Je remercie à travers vous l’ensemble du perosnnel de la Société de distribution de Sonelgaz pour les efforts considérables et les importants sacrifices dont vous faites preuve sur le terrain", a-t-il insisté auprès des employés de la direction de distribution de Belouizdad, notant le travail d’adaptation du personnel de Sonelgaz au contexte de propagation du coronavirus sans engendrer d’impact sur le service proposé au citoyen.

M.Arkab a en outre relevé la pertinence de la décision de Sonelgaz d’avoir prolongé la période de règlement des factures "afin de ne pas contraindre le citoyen, notamment dans cette période de confinement sanitaire".

Plus tôt dans la journée, le ministre de l’Energie a effectué une visite d’inspection au niveau de la centrale électrique de Larbaa (wilaya de Blida), d’une puissance totale de 4x140 MW.

A cette occasion, il a également rendu hommage au personnel de la centrale pour leur dévouement et leur travail dans le but d’assurer la continuité de la disponibilité électrique au niveau de Blida dans un contexte de confinement total de la wilaya.