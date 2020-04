Par abus de langage, on les appelle des "laits" mais pour être exact, il faudrait parler de "jus végétaux". Ils sont issus de céréales (avoine, riz, châtaigne, etc.), du soja, ou de graines oléagineuses (amandes, noisettes, etc.), trempés dans de l'eau puis filtrés.

Les laits d'origine végétale sont riches en vitamines, en fibres et en minéraux. Ils ne contiennent pas de cholestérol ni matière grasses animales et sont riches en bonnes graisses (lipides insaturés) qui protègent le système cardio-vasculaire. Ces boissons végétales sont donc une bonne alternative au lait animal, et ils sont très digestes. En revanche, les laits végétaux ne contiennent pas de calcium. Il est donc déconseillé de remplacer les laits animaux par ce type de boissons pour les enfants de moins de 12 mois. Ils ne peuvent en aucun cas se substituer au lait maternel et aux laits infantiles.

Le lait de soja

Le plus connu des laits végétaux, le lait de soja est un jus de fèves de soja. Nutritionnellement très proche du lait de vache au niveau des protides (il contient 3,8 g de protéines/litre) et des lipides, il n'en a pas les inconvénients. Il ne contient ni lactose, ni acides gras saturés, ni cholestérol, ce qui constitue un substitut parfait pour les intolérants ou les personnes souffrant de cholestérol. Mais, il contient aussi des isoflavones (hormones d'origine végétale) susceptibles d'agir sur différents paramètres, comme l'équilibre thyroïdien ou hormonal.

Le lait de riz

Fabriqué à base de riz bouilli, du sirop de riz, et de la farine de riz complet, il est très pauvre en protéines (1 g/litre seulement) et en calcium. Riche en sucres lents et dépourvu de cholestérol et de lactose, il apporte de l'énergie et est adapté aux intolérants au lactose et aux personnes souffrant de cholestérol.

Le lait de coco

Extrait du liquide et de la pulpe de la noix de coco, le lait de coco est très riche en fer, en potassium et en phosphore. Il est également source de manganèse, cuivre, sélénium et zinc. Comme il contient beaucoup de lipides (21,3 g / 100 g), il doit être consommé avec modération si on surveille ses apports en gras. Le lait de coco, ingrédient phare de la cuisine exotique, comme dans ce curry de lotte au coco, par exemple. Ou encore dans cette recette de poulet sauté aux légumes...

Le lait d'avoine

Extrêmement riche en glucides complexes, en calcium et en fibres, le lait d'avoine est une bonne source d'énergie. Riche en bêta-glucane (qui agit comme des fibres), le lait d'avoine possède des propriétés régulatrices sur la glycémie et sur le taux de cholestérol sanguin. Sans lactose et sans cholestérol, il est adapté aux intolérants et aux personnes souffrant de cholestérol.

Le lait de châtaigne

Riche en minéraux, en calcium et en sucres lents, le lait de châtaigne est très digeste et apporte un grand nombre de minéraux bons pour la santé. Le lait de châtaigne enrichit la flore intestinal et aide à lutter contre les acidités gastriques.

Le lait de noisettes

Riche en vitamines, le lait de noisettes est aussi antioxydant (la noisette protège nos cellules des effets nocifs des radicaux libres), reminéralisant, et vermifuge. Très digeste, le lait de noisettes apporte du calcium, du fer, du magnésium et des acides gras mono-insaturés. Ce lait est adapté aux personnes intolérantes au lactose et allergiques au gluten.