Trop manger de viande rouge abime le cœur et les artères. Des scientifiques américains ont compris pourquoi.

La consommation de viande rouge favorise le durcissement des artères et les maladies cardiaques. Parce qu'elle incite l'intestin à produire des composés qui augmentent le taux de mauvais cholestérol dans le sang, selon les résultats d'une étude scientifique américaine publiée dans la revue médicale Cell Metabolism.

Le Dr Stanley Hazen, professeur en biologie vasculaire et son équipe de chercheurs de l'Institut de recherche Lerner (Etats-Unis) avaient déjà mené des études sur les effets de la consommation de viande rouge sur les artères. Les résultats de leur première étude avaient révélé que la bactérie l-carnitine, nutriment abondant dans la viande rouge augmentait les niveaux de triméthylamine N-oxyde (TMAO) dans le sang, un composé qui, selon les scientifiques, peut modifier le métabolisme du cholestérol, ralentir son élimination et favoriser son accumulation sur les parois artérielles. Ce pourquoi trop manger de viande rouge favoriserait l'athérosclérose (durcissement des artères).

Bientôt un médicament pour lutter contre le développement des maladies cardiaques

Les scientifiques ont continué à mener leurs recherches et ont découvert qu'après avoir ingéré de la viande, l'intestin produisait un métabolite (un composé organique issu du métabolisme) appelé gamma-butyrobétaïne qui contribue aussi l'athérosclérose. Et en quantité énorme. En effet, ce taux est 1000 fois plus élevé que celui du TMAO.

«Les résultats de cette nouvelle étude permettent d'identifier des cibles pour des thérapies pour lutter ou d'empêcher le développement des maladies cardiaques», explique le Dr Hazen. «Pour autant, les gros mangeurs de viandes peuvent réduire un peu leur consommation, car il nous faudra du temps avant de pouvoir fabriquer ce médicament» explique le chercheur.