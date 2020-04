Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a estimé jeudi à Alger que la conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et non Opep, qui s'est ouverte aujourd’hui via vidéoconférence, était "une véritable opportunité" pour réaliser la stabilité du marché pétrolier, l’objectif étant d’examiner la mise en place des mécanismes nécessaires pour parvenir à un accord sur la réduction de la production.

Réunissant les pays membres de l’Opep et non Opep et des compagnies pétrolières mondiales, cette conférence est "d'une grande importance pour les pays membres de l’Opep et ses alliés", a indiqué M.Arkab dans une déclaration à la presse peu avant le début de la réunion.

La réunion est "d’autant importante en cette conjoncture où les cours de pétrole ont dégringolé traduits par un recul de la demande et une forte offre", a précisé le ministre qui assure la présidence tournante de la conférence de l’Opep.

C’est pourquoi, a-t-il expliqué, "cette conférence se veut une véritable opportunité pour réaliser la stabilité du marché pétrolier mondial, parvenir à la réduction d’importantes quantités et examiner les voies instaurant l’équilibre du marché", une démarche qui, a-t-il poursuivi, "permettra une relance de l’économie mondiale".

Ces concertations "ont pour objectif de permettre aux différentes parties prenantes et intervenants d'examiner la mise en place des mécanismes nécessaires à l'élaboration d'un accord à même de rétablir la stabilité du marché et de surmonter le choc engendré par la baisse de la demande et l'offre abondante", a précisé M.Arkab qui participe en visioconférence à cette réunion depuis le siège du ministère.

Il a en outre rappelé les grands efforts consentis par l'Algérie qui assure actuellement la présidence tournante de l'Opep, et ce depuis la baisse des cours du pétrole en vue de parvenir à un accord à même de satisfaire toutes les parties, en matière de production.

Pour ce qui est de la remontée, jeudi, des cours du pétrole, permettant au Brent d'atteindre près de 34 dollars/baril, le ministre a indiqué que cette remontée s'explique par l'organisation même de cette réunion, ajoutant que "les pays participants tenteront de trouver un équilibre des prix, dans l'intérêt des producteurs et des consommateurs à la fois".